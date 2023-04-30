Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потужні вибухи серед ночі: РФ обстріляла Херсон з окупованої Голої Пристані
Близько другої ночі 30 квітня в Херсоні прогриміли потужні вибухи.
Ворог обстрілював місто з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Пуски, за попередньою інформацією, зазначає речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, були з тимчасово окупованої Голої Пристані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Братчук
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