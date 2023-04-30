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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Потужні вибухи серед ночі: РФ обстріляла Херсон з окупованої Голої Пристані

вибух
Фото: Pixabay

Близько другої ночі 30 квітня в Херсоні прогриміли потужні вибухи.

Ворог обстрілював місто з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Пуски, за попередньою інформацією, зазначає речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, були з тимчасово окупованої Голої Пристані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Новини Херсону, Херсон
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