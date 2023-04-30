Война в Украине

30 апреля, 0:35

В РФ продолжают делать крылатые ракеты с иностранными деталями — Игнат

В России продолжают, несмотря на санкции, производить крылатые ракеты, которые используют для обстрелов Украины, а высокотехнологичные детали иностранного производства завозят в РФ через третьи страны.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, изготавливались они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства невысокие, потому что это высокотехнологичное оружие, и быстро оно не производится, — сообщил он.

По его словам, Россия продолжает использовать иностранные компоненты для производства крылатых ракет.

— Крылатые ракеты — это фактически самолет беспилотный, он стоит миллионы долларов, там десятки тысяч высокотехнологичных деталей, Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может доставать через третьи страны, путем контрабанды она их может и получает. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. Это давление нужно и на государства, которые, возможно, и способствуют России в получении этих деталей, — подчеркнул спикер ВС ВСУ.