Вспыхнули пожары: россияне ударили из РСЗО по центру Купянска
30 апреля около 06:45 российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.
По центру города оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня.
Вражеским огнем поврежден частный дом и гаражи. Из-за обстрела вспыхнули пожары.
Уничтожены четыре автомобиля.
– К счастью, обошлось без пострадавших, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Червоная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов