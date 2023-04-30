30 апреля около 06:45 российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.

По центру города оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня.

Вражеским огнем поврежден частный дом и гаражи. Из-за обстрела вспыхнули пожары.

Уничтожены четыре автомобиля.

– К счастью, обошлось без пострадавших, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Червоная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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