Спалахнули пожежі: росіяни вгатили із РСЗВ по центру Куп’янська

30 квітня близько 06:45 російські війська обстріляли Куп’янськ Харківської області.

По центру міста окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Ворожим вогнем пошкоджено приватний будинок і гаражі. Через обстріл спалахнули пожежі.

Знищено чотири автомобілі.

– На щастя, минулося без постраждалих, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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