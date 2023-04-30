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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Луганську “влада” через зростання загиблих наполягає на кремації військових – Генштаб

Російський окупант

Останнім часом число загиблих примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становить близько 70 осіб на день.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване МДБ наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню, – йдеться у повідомленні.

Крім того, місцевим лікарням Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених.

– Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду – обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська, – додають у Генштабі.

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Фото: ГУР

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Лікарні, Луганськ, Луганська область
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