Все этажи сложились до фундамента: РФ нанесла авиаракетный удар по Авдеевке
30 апреля российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки.
Попали оккупанты в многоквартирные дома.
Все этажи, по словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сложились до фундамента.
Информации о погибших и раненых пока нет.
Как сообщил утром руководитель областной военной администрации Павел Кириленко, Авдеевка была под обстрелом пять раз.
Вражеские удары пришлись не только по жилому сектору, но и по территории Авдеевского коксохимического завода и автобазы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Суспільне, Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко