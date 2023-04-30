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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все этажи сложились до фундамента: РФ нанесла авиаракетный удар по Авдеевке

Обстріл Донецької області 30 квітня 2023

30 апреля российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки.

Попали оккупанты в многоквартирные дома.

Все этажи, по словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сложились до фундамента.

Информации о погибших и раненых пока нет.

Как сообщил утром руководитель областной военной администрации Павел Кириленко, Авдеевка была под обстрелом пять раз.

Вражеские удары пришлись не только по жилому сектору, но и по территории Авдеевского коксохимического завода и автобазы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Суспільне, Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Авдеевка
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