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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі поверхи склалися до фундаменту: РФ завдала авіаракетного удару по Авдіївці

Обстріл Донецької області 30 квітня 2023

30 квітня російські війська завдали авіаракетного удару по центральній частині Авдіївки.

Влучили окупанти в багатоквартирні будинки.

Усі поверхи, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, склалися до фундаменту.

Інформації щодо загиблих та поранених поки немає.

Як повідомив уранці керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Авдіївка була під обстрілом п’ять разів.

Ворожі удари прийшлися не лише по житловому сектору, а й по території Авдіївського коксохімічного заводу та автобазі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Авдіївка
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