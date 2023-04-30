Усі поверхи склалися до фундаменту: РФ завдала авіаракетного удару по Авдіївці

30 квітня російські війська завдали авіаракетного удару по центральній частині Авдіївки.

Влучили окупанти в багатоквартирні будинки.

Усі поверхи, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, склалися до фундаменту.

Інформації щодо загиблих та поранених поки немає.

Як повідомив уранці керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Авдіївка була під обстрілом п’ять разів.

Ворожі удари прийшлися не лише по житловому сектору, а й по території Авдіївського коксохімічного заводу та автобазі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.