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Юлия Соколова, редактор ленты

Неизвестно, сработает ли: Резников о сомнительном состоянии ядерного оружия РФ

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Качество российского ядерного оружия – под большим сомнением. Никто не знает, в каком оно состоянии и может ли вообще сработать.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, показанном в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, даже то ядерное оружие, которое Украина отдала РФ после подписания Будапештского меморандума, стало непригодным в 1997 году.

– Ядерная угроза со стороны РФ имеет для меня определенные сомнительные признаки. Даже ядерное оружие, которое мы передали россиянам, и носители, срок их годности официально истек в 1997 году. Далее они могли сделать определенные инвестиции, апгрейды и продлить этот срок годности. Но формально он истек тогда, — отметил Резников.

Он уточнил, что многие составляющие ядерного оружия, переданного РФ, производили украинские заводы. Сейчас сотрудничества с агрессором в этой сфере нет.

Кроме того, Резников обратил внимание на то, что последнее испытание ядерного оружия Россия проводила в 1998 году на полигоне в Казахстане.

– То есть то, что у них есть в арсенале, – неизвестно, что оно такое и в каком состоянии. Действенно ли оно вообще, сработает ли, — добавил министр.

В качестве примера он напомнил о неудавшейся попытке РФ провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Сармат в день визита президента США Джо Байдена в Киев. После этого российский диктатор Владимир Путин был вынужден изменить свою речь перед Федеральным собранием: из нее убрали упоминание об испытаниях.

– Оно у них сломалось и не сработало. И его речь была изменена… Не сработало на уровне технических или демонстрационных испытаний. Поэтому я не преувеличивал бы их возможности, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны назвал Россию “неестественным, принудительным образованием” и выразил мнение, что страна-агрессор сама распадется “на национальные независимые субъекты”. Резников отметил, что следует ожидать “парада суверенитетов на территории РФ”.

Министр добавил, что в этом плане партнеров беспокоит, как не допустить попадания ядерного оружия РФ “в разные руки”.

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Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія, Ядерна зброя
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