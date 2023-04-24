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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Буданов дал прогноз относительно вероятности ядерного удара РФ при освобождении Крыма

Ядерний удар
Фото: Pixabay

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что не стоит бояться ядерного удара со стороны РФ в случае захода ВСУ в Крым.

Свои прогнозы он объяснил тем, что разведка владеет закрытой информацией, которая дает полное представление о происходящем и позволяет видеть перспективы.

— Я могу себе позволить открыть папку, посмотреть цифры, динамику, графики, посмотреть события, посмотреть закрытую информацию, которую вы точно не увидите у людей в другом месте. Поэтому я понимаю то, что происходит по факту, а не так, как мне это хочется видеть или не хочется видеть, — подчеркнул Буданов.

Также, по его словам, ограниченный круг лиц знает о реальных поставках оружия Украине международными партнерами.

Кстати, в НАТО и США недавно также заявили, что пока нет признаков, чтобы Россия перебрасывала тактическое ядерное оружие в Беларусь, несмотря на заявления Москвы о намерении сделать это.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым, Разведка, Російська агресія, Ядерна зброя
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