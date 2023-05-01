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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Невідомо, чи спрацює: Резніков про сумнівний стан ядерної зброї РФ

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Якість російської ядерної зброї – під великим сумнівом. Ніхто не знає, в якому вона стані та чи може взагалі спрацювати.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю, яке було показано в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, навіть та ядерна зброя, яку Україна віддала РФ після підписання Будапештського меморандуму, стала непридатною в 1997 році.

– Ядерна загроза з боку РФ має для мене певні сумнівні ознаки. Навіть та ядерна зброя, яку ми передали росіянам, і носії, термін їх придатності офіційно сплинув у 1997 році. Далі вони могли зробити певні інвестиції, апгрейд та продовжити цей термін придатності. Але формально він сплинув тоді, – зазначив Резніков.

Він уточнив, що багато складових до ядерної зброї, переданої РФ, виробляли українські заводи. Зараз співпраці з агресором у цій сфері немає.

Крім того, Резніков звернув увагу, що останнє випробування ядерної зброї Росія проводила 1998 року на полігоні в Казахстані.

– Тобто те, що в них є в арсеналі, – невідомо, що воно таке і в якому стані. Чи воно взагалі дієве, чи спрацює, – додав міністр.

Як приклад він нагадав про невдалу спробу РФ провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат у день візиту президента США Джо Байдена до Києва. Після того російський диктатор Володимир Путін був змушений змінити свою промову перед Федеральними зборами: з неї прибрали згадку про випробування.

– Воно в них зламалося і не спрацювало. І його промова була змінена… Не спрацювало на рівні технічних чи демонстраційних випробувань. Тому я б не перебільшував їхні можливості, – наголосив Резніков.

Глава Міноборони назвав Росію “неприродним, примусовим утворенням” і висловив думку, що країна-агресор сама розпадеться “на національні незалежні суб’єкти”. Резніков зазначив, що варто очікувати “парад суверенітетів на території РФ”.

Міністр додав, що в цьому плані партнерів непокоїть, як не допустити потрапляння ядерної зброї РФ “у різні руки”.

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Війна в Україні, Олексій Резніков, Російська агресія, Ядерна зброя
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