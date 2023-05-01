Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский вчера работал на нескольких направлениях в районах боевых действий.

Он отметил достаточно сложную ситуацию под Бахмутом. Однако там украинским подразделениям удалось контратаковать на отдельных участках. Некоторые позиции враг оставил.

Генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте.

– На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки противника захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат.

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций по нескольким направлениям. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников, действия врага потерпели неудачу.