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Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

ЗСУ контратакували в Бахмуті та змусили ворога залишити деякі позиції – Сирський

Олександр Сирський

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський вчора працював на декількох напрямках в районах бойових дій.

Він відзначив доволі складну ситуацію під Бахмутом. Проте там українським підрозділам вдалося контратакувати на окремих ділянках. Деякі позиції ворог залишив.

Генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті.

На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат.

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі.

Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.

Джерело: Military Media Center

Фото: Military Media Center

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Бахмут, Війна в Україні, Лиман, Олександр Сирський
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