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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Ночью силы ПВО уничтожили 15 вражеских ракет из 18

Ночью силы ПВО уничтожили 15 вражеских ракет из 18
Фото: Минобороны

Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

— В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15, говорится в сообщении ВС ВСУ.

Источник: ВС ВСУ

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