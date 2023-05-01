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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Мариуполе зафиксировали перемещение новейших российских танков Т-90

російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мариуполе впервые заметили перемещение новейших танков РФ Т-90. Их на тягачах перевозят в сторону Мангуша-Бердянска.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

– Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш/Бердянск. Сохраняем сдержанный оптимизм относительно их утилизации, – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают строить эшелонную оборону вокруг Мариуполя и начали завозить в город древесину для обустройства блиндажей.

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В Мариуполе зафиксировали перемещение новейших российских танков Т-90

Война в Украине, Мариуполь, Новини Маріуполя, Російська агресія
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