Через Мариуполь оккупанты перекидывают технику и живую силу на двух направлениях — Андрющенко

Через Мариуполь в сторону Новоазовска фиксируют движение небольшого количества оккупантов и легкой техники.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Продолжается тенденция перемещения небольшого количества окупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи, – написал он.

Кроме того, наблюдаются поставки танков Т 72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Ранее сообщалось, что оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе, перебрасывают технику и резервы и усиливают патрулирование города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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