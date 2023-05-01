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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Маріуполі зафіксували переміщення новітніх російських танків Т-90

російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення новітніх танків РФ Т-90. Їх на тягачах перевозять у бік Мангуша-Бердянська.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

– Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямку Мангуш/Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації, – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують будувати ешелонну оборону навколо Маріуполя і почали завозити в місто деревину для облаштування бліндажів.

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Війна в Україні, Маріуполь, Новини Маріуполя, Російська агресія
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