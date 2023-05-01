В оккупированный Бердянском районе Запорожской области россияне привезли около 400 заключенных, завербованных ЧВК Вагнер.

Заключенных разместила в одном из полевых лагерей оккупантов.

Подобное пополнение ожидается и в районе оккупированного Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных.

Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновении.

А российское руководство в Луганской области намерено придумать способ отчуждения недвижимого имущества граждан Украины, которые покинули временно захваченные территории.

Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур РФ.

Фото: ДШВ ВСУ

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