Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

В окупований Бердянському районі Запорізької області росіяни привезли близько 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер.

В’язнів розмістила в одному з польових таборів окупантів.

Подібне поповнення очікується і в районі окупованого Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб з-поміж засуджених.

Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

А російське керівництво в Луганській області має намір вигадати спосіб відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території.

Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур РФ.

Читайте також
Пригожин погрожує вийти з Бахмута, оскільки боїться контратак ЗСУ – ISW
В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер

Фото: ДШВ ЗСУ

Війна в Україні, ПВК Вагнера
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
ракетний удар по Дніпропетровщині
Виплати для ВПО в травні 2023: чи зміняться нарахування для українців
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
РФ атакувала Київ крилатими ракетами та дронами – все знищено в повітрі
Вибух
Карта бойових дій на 01.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь