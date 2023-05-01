В окупований Бердянський район прибуло 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер
В окупований Бердянському районі Запорізької області росіяни привезли близько 400 в’язнів, завербованих ПВК Вагнер.
В’язнів розмістила в одному з польових таборів окупантів.
Подібне поповнення очікується і в районі окупованого Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб з-поміж засуджених.
Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.
А російське керівництво в Луганській області має намір вигадати спосіб відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території.
Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур РФ.
Фото: ДШВ ЗСУ