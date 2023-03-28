Март, 28 в 15:31

Для осуществления атак по Украине, РФ регулярно использует крылатые и баллистические ракеты, а также осуществляет авианалеты.

Именно для осуществления авианалетов враг использует все возможные аэродромы России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

С военных аэродромов вражеская авиация бомбит военные и гражданские объекты, обстреливает территорию Украины ракетами, пытается осуществлять десантирование (использует вертолеты).

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Факты ICTV узнавали, с каких военных аэродромов РФ чаще всего запускает авиацию и какие самолеты там базируются.

— Россияне используют большое количество аэродромов. У них есть аэродромы в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях. Но не все они приспособлены для использования стратегической авиации. Например, самолеты Ту-22МЗ или Ту-95МС, которые используют для запуска ракет Х-101 и Х-22, то есть ракет большого радиуса действия. Для такой авиации есть ограниченное количество аэродромов! Например, это аэродром Энгельс-2, украинка (находится в нескольких тысячах км от границы с Украиной), Оленья и другие. То есть эти аэродромы назначены именно для авиации тактического назначения, — рассказал Фактам ICTV военный эксперт Александр Коваленко.

Аэродром Энгельс-2

Это ближайший к Украине известный аэродром стратегической авиации. Эта авиабаза находится в городе Энгельс Саратовской области.

Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Также там базируются бомбардировщики Ту-95МС.

5 декабря 2022 года на авиабазе Энгельс-2 прогремели взрывы, вероятно, неизвестный беспилотник повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Также взрывы прогремели на авиабазе ночью 26 декабря 2022 года. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это было следствием российской вооруженной агрессии. Также хлопок на аэродроме произошел 29 декабря.

Вследствие этого, количество боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ Энгельс-2 уменьшилось. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января 2023 года, опубликовавшие Схемы.

— После хлопка в Энгельсе многие говорили, что эти удары заставят россиян отвести авиацию на значительно большее расстояние от границы с Украиной. То есть на аэродромы, предназначенные для дальней авиации. Соответственно, это окажет влияние на эффективность использования стратегической авиации. Фактически, можно говорить, что так оно и происходит. Сейчас они уменьшили интенсивность нанесения ударов, — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Военный аэродром Саки

Один из ключевых для авиации врага аэродромов в оккупированном Крыму расположен вблизи города Саки.

Раньше здесь была база ВМС Украины, но сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Также на этой базе россияне размещали в основном разведывательные Су-24МР, военно-транспортный Ил-76, бомбардировщики Су-24М, самолеты Су-30СМ, Су-33 и другую авиатехнику.

С началом полномасштабного вторжения РФ вражеские войска использовали захваченную базу для хранения авиационных бомб и ракет, которыми обстреливали преимущественно Юг Украины: Херсонскую и Николаевскую области.

Мощный хлопок произошел на захваченном аэродроме Саки 9 августа 2022 года. Около 15:20 на авиационной базе Саки прогремела серия мощных взрывов: первый взрыв, затем два одновременных мощных взрыва в разных местах, а через некоторое время прогремел третий мощный взрыв.

Конечно, российские власти заявили об отсутствии повреждений военной техники. Однако на следующий день ВСУ заявили, что в результате взрывов было уничтожено девять российских самолетов.

Только в сентябре 2022 года Генштаб ВСУ подтвердил, что это был украинский ракетный удар. Интересно, что Министерство обороны России заявило, что причиной взрывов на аэродроме стала “детонация нескольких авиационных боеприпасов”.

Военный аэродром Бельбек

Это еще один крупный военный аэродром на временно оккупированном полуострове. Бельбек расположен к северу от Симферополя.

До оккупации Крыма Россией в 2014 году, это был Международный аэропорт Бельбек, который обслуживал город Севастополь и другие крымские города. После 2014 года аэропорт закрыт для гражданской авиации.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для врага стратегических объектов в Крыму. Именно отсюда неоднократно поднимались в воздух российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по городам Украины.

— Бельбек — это аэродром для авиации тактического назначения, — говорит Коваленко.

В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации Воздушных сил Украины, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

Кстати, в 2020 году Бельбек реконструировали. После этого аэродром получил возможность принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояние до 5,5 тыс. км.

Вечером 18 августа 2022 года на военном аэродроме Бельбек в Крыму прогремели мощные взрывы. Тогда российские СМИ сообщили, что в районе аэродрома была слышна сирена, люди видели машины работников МЧС России, которые направлялись туда.

Также хлопок в Бельбеке произошел 1 октября 2022 года и 4 января 2023 года.

Военный аэродром Морозовск

Этот аэродром расположен в Ростовской области, там дислоцируется оперативное объединение России — 4-я Краснознаменная армия военно-воздушных сил, нацеленная на атаку по направлению юго-востока Украины.

Она содержит истребители, вертолеты, силы ПВО, а также более 40 бомбардировщиков, большинство из которых стоит на аэродроме Морозовск.

Также известно, что на аэродроме дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Военный аэродром Приморско-Ахтарск

Этот военный аэродром расположен в Краснодарском крае, на северо-восточной окраине города Приморско-Ахтарск.

На аэродроме дислоцирован 960-й штурмовой авиаполк, входит в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО.

На аэродроме базируются истребители Су-25 и, вероятно, бомбардировщики Су-34. Эти истребители могут использовать ракеты различного калибра для нанесения ударов по наземным целям. Кстати, часто такие самолеты применяют неуправляемые ракеты, что делает возможным поражение гражданских объектов.

Военный аэродром Ейск

Это второй российский аэродром в Краснодарском крае, расположенный в Ейске, неподалеку от Мариуполя (расстояние от него до украинского города составляет всего около 60 км).

Здесь, по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К. Преимущественно в Ейске стоят противолодочные самолеты Ту-142 и несколько истребителей, среди которых есть Су-33.

Спутниковый снимок авиабазы 8 октября 2022 года показал, что она интенсивно используется российскими военными и благодаря близкому расположению к Украине — служит как передовая воздушная база оккупантов: на ней находилось 10 Су-34, не менее семи Су-25, по два Ил-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а также один Бе-200ЧС.

28 февраля 2023 года на территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы. А после хлопка с военного аэродрома исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

По данным местных Telegram-каналов, удар по аэродрому был осуществлен либо беспилотниками, либо ракетой.

О последствиях взрывов на аэродроме в Ейске читайте здесь.

Белорусский аэропорт Лида

Лида — аэропорт, расположенный в городе Лида Гродненской области Беларуси. Это один из крупнейших аэропортов страны, который используется в военных целях.

Через несколько дней после начала полномасштабной войны, 4 марта 2022 года, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что с территории аэродрома Лида бригадой армейской авиации осуществляются боевые вылеты для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Обычно на этом аэродроме стоят силы 116-й гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Здесь преимущественно базируются самолеты Су-25, МиГ-29, а также Як-130. Также на аэродроме фиксировали большое количество вертолетов.

По данным ВСУ, с аэродрома Лида довольно часто взлетают самолеты Су-34 и Су-25.

Военный аэродром Барановичи

Это белорусский военный аэродром, расположенный к юго-востоку от города Барановичи Барановицкого района Брестской области.

На аэродроме Барановичи базируется 61-я истребительная авиабаза РФ, в состав которой входят преимущественно самолеты типов Су-30СМ, Су-27 и МиГ-29. Но с сентября 2021 года туда начали прибывать и российские самолеты, в частности, Су-30СМ и Су-34.

Известно, что РФ активно использует аэродром Барановичи для запуска различных самолетов и истребителей, которые применяют против Украины.

Военный аэродром Лунинец

Этот военный аэродром расположен в Лунинце Берестейской области Республики Беларусь. Там базируется воинская часть №65408 (в/ч 65408).

До полномасштабного российского вторжения аэродром Лунинец считался резервным и использовался довольно редко.

Однако 14 февраля 2022 года частная американская компания Maxar Technologies зафиксировала развертывание российских войск на белорусском аэродроме Лунинец. В частности, на спутниковых снимках видно 32 штурмовика Су-25, системы противовоздушной обороны С-400, технику сухопутных войск и беспилотники.

А уже 25 февраля 2022 года были зафиксированы демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ.

Сегодня известно, что оккупанты случали военные самолеты Су-35С, Су-34 и Су-25, которые поднимались с белорусских аэродромов Барановичи, Лунинец и Лида, для авиационных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Киевщины и Житомирщины. В частности, из Лунинца вылетели по меньшей мере 11 истребителей.

Кстати, 10 марта 2022 года недалеко от города Лунинец взорвался и загорелся сбитый над Украиной российский военный самолет. Стоит отметить, что от аэродрома Лунинец до украинской границы расстояние около 50 км.

Военно-транспортный аэродром Сеща

Сеща — военный аэродром в Брянской области РФ, расположенный вблизи поселка Сеща.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину этот аэродром служил преимущественно для транспортных самолетов Ил-76 и АН-124-100 (Руслан). Примерно за месяц до начала вторжения России в Украину на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.

Примерно за месяц до российского вторжения в Украину на аэродроме появились истребители-бомбардировщики Су-34, которые в дальнейшем принимали участие в бомбардировке Украины, в частности города Чернигова.

Авиабаза Гвардейское

В 2014 году, после российской оккупации Крыма, авиабаза используется ВВС России. До 2014 года это был украинский государственный аэродром в Крыму. Расположен он в 13 км к северу от Симферополя.

16 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова.

По данным руководителя Bellingcat Христо Грозева, на российской авиабазе в поселке Гвардейское было 24 российских самолета.

По его информации, на авиабазе было 12 самолетов Су-24М и 12 самолетов Су-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

Военный аэродром Джанкой

Это военная авиабаза близ Джанкоя (Крым). В настоящее время эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота. До российской оккупации Крымского полуострова в 2014 году Джанкой был украинским военным аэродромом, а затем гражданским аэропортом.

С началом полномасштабной войны аэродром возле города Джанкой стал главным логистическим хабом армии РФ и местом, где базируются ударные российские вертолеты. Это с помощью спутниковых снимков выяснили журналисты проектов Крым.Реалии и Схемы.

Всего они насчитали на полуострове 10 военных аэродромов, которые работают, и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.

На фото Planet Labs за 31 октября 2022 года видно, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов — Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8, и обустроено множество точек размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. Также там расположено по меньшей мере три склада с боеприпасами.

Помимо вертолетов, аэродром очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

16 августа 2022 года в Джанкое прогремели взрывы. В районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.

По предварительным данным, оккупанты потеряли восемь ЗРС С-400, три ЗРК С-300, пять ЗРПК Панцирь-С1, 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров), которые должны были отправиться в Херсонскую и Запорожскую области для обстрела Николаева и Запорожья, 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика и пр.

Также о взрывах на аэродроме сообщили 7 января 2023 года.

Авиабаза Мачулищи

Это авиабаза ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Расположена в одноименном поселке городского типа Минского района Минской области.

На Мачулищах базируется 50-й сводный авиаполк, который способен принимать самолеты А-50, Ан-26, Ил-76md, Ми-8 и Ми-24.

С начала полномасштабной войны авиабаза Мачулищи является местом базирования российских оккупантов и используется ими для обстрелов территории Украины. Кстати, именно с этого аэродрома чаще всего происходит запуск российских военных истребителей, которые потенциально могут переносить гиперзвуковые ракетные комплексы Кинжал.

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи прогремели несколько взрывов. Позже стало известно, что в ходе атаки беспилотников был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У.

Известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны. Украина свое участие в атаке официально не подтверждает.

Аэродром Балтимор

Этот военный аэродром расположен в Воронеже в Советском районе города недалеко от района Тенистый и дачных кооперативов Ближние сады и Дальние сады.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Балтимор активно используется ПКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины. На аэродроме базируются истребители-бомбардировщики Су-34.

Ночью 1 января 2023 года на аэродроме Балтимор прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что инцидент произошел примерно в 2 ч ночи, взрыв был слышен во всех районах российского города.

Аэродром Ахтубинск

Это крупный российский военный аэродром в Астраханской области (на северо-восточной окраине Ахтубинска).

Именно из Ахтубинска враг атаковал территорию Украины беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами 24 марта 2023 года. Тогда тактическая авиация также была поднята с аэродрома Морозовск.

Ранее аэродром Ахтубинск использовался для испытательных и тренировочных полетов, сейчас — откуда взлетает вражеская авиация для бомбардировки украинских городов.

Авиаремонтный завод в российском Ульяновске

2 марта 2023 года в городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе Ил-Авиастар прогремел взрыв.

Россияне проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность, однако, чтобы испытание было безопасным, такие проверки во всем мире проводятся в бассейнах с водой. Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Эспрессо.

По словам Романенко, причиной взрыва стало техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов Ил-76, которые ранее серийно производились в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод Авиастар и модернизировали конструкцию этого самолета.

По словам эксперта, в процессе модернизации необходимо проводить определенные испытания, однако россияне это делают не должным образом.

Какие еще аэродромы использует РФ?

На самом деле РФ использует много аэродромов и авиабаз.

В частности, в РФ это аэродромы наряду с населенными пунктами Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные Воды, Кущевская, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калуга.

— Также россияне имеют большое количество аэродромов у границ с Украиной, что позволяет им осуществлять авианалеты на территорию нашей страны. Такие аэродромы расположены преимущественно на территории временно оккупированного Крыма, также авиабаза в Таганроге, авиабаза Крымск (находится неподалеку от Новороссийска), Шайковка (здесь также размещались Ту-22М3), — добавляет Коваленко.

В Беларуси такие аэродромы расположены возле городов Минск, Мозырь, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск.

Враг даже пользуется заброшенными и старыми аэродромами, чтобы базирование авиации было труднее отследить.

Источники: Радио.Свобода, Википедия, АрмияINFORM, материалы Фактов ICTV