Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18
Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
– Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Джерело: ПС ЗСУ
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