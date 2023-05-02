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Главу Нацполиции назначат в ближайшее время – Клименко

Главу Нацполиции назначат в ближайшее время – Клименко
Фото: МВД

Аппарат МВД Украины на данный момент обновлен приблизительно на 40%, руководитель Национальной полиции будет назначен в ближайшее время.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— Мы назначили практически всех руководителей и личный состав. Оставили лучших, усилили специалистами из других министерств и ведомств, — сказал он.

Клименко отметил, что сам аппарат министерства обновлен где-то на 40%.

— Перед нами сейчас одно задание: выполнять задачи, которые стоят перед государством, министерством, привлекая к этому профессиональных людей, — подчеркнул он.

При этом, на вопрос о сроках назначения главы Нацполиции (начальник полиции Киева Иван Выговский был назначен и.о. главы Нацполиции, – Ред.), министр сказал:

— В ближайшее время.

Напомним, что в результате падения вертолета в Броварах 18 января погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, всего 14 человек, в том числе один ребенок.

Игорь Клименко, МВД, Нацполиция
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