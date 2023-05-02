Голову Нацполіції призначать найближчим часом – Клименко

Апарат МВС України наразі оновлено приблизно на 40%, керівника Національної поліції буде призначено найближчим часом.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– Ми призначили практично всіх керівників та особовий склад. Залишили найкращих, посилили фахівцями з інших міністерств та відомств, – сказав він.

Клименко зазначив, що сам апарат міністерства оновлено десь на 40%.

– Перед нами зараз одне завдання: виконувати завдання, які стоять перед державою, міністерством, залучаючи до цього професійних людей, – наголосив він.

При цьому, на запитання про терміни призначення голови Нацполіції (начальника поліції Києва Івана Виговського було призначено в.о. голови Нацполіції, – Ред.), міністр сказав:

– Найближчим часом.

Нагадаємо, що внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, загалом 14 людей, зокрема одна дитина.

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