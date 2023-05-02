Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц

Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Фото: Getty Images

Приблизительно с августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard.

Об этом во время диалога с гражданами в Бендорфе вблизи Кобленца заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом он отметил, что производство боеприпасов налаживается, но этот процесс будет длиться некоторое время. Также Шольц подчеркнул, что Украина не должна атаковать территорию РФ техникой, которую предоставила Германия.

— Другие западные государства, поставляющие Украине оружие против нападения России, также разработали эти правила. “При всей необходимой помощи нужно сделать все, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО”, — говорит он.

Напомним, что в марте Шольц пообещал, что Германия увеличит производство боеприпасов  для поддержки Украины.

Источник: Bild
Война в Украине, Военная техника, Німеччина, Олаф Шольц
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Почти 500 оккупантов и более 20 единиц техники: потери РФ за сутки
Знищена техніка Росії
Не давали согласия: у Зеленского опровергли заявления Папы Римского о “мирных миссиях”
Папа римський Франциск
В интересах Польши, чтобы Украина дала отпор российской агрессии — Дуда
Анджей Дуда
США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи
Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Помчались скорая и полиция: в Мелитополе прогремел взрыв
Поліція РФ в окупованому Мелітополі
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (02.05.2023)
Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (01.05.2023)
Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (01.05.2023)
Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (01.05.2023)
Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь