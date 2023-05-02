Германия с августа будет готова предоставить Украине боеприпасы для САУ Gepard — Шольц

Приблизительно с августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard.

Об этом во время диалога с гражданами в Бендорфе вблизи Кобленца заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом он отметил, что производство боеприпасов налаживается, но этот процесс будет длиться некоторое время. Также Шольц подчеркнул, что Украина не должна атаковать территорию РФ техникой, которую предоставила Германия.

— Другие западные государства, поставляющие Украине оружие против нападения России, также разработали эти правила. “При всей необходимой помощи нужно сделать все, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО”, — говорит он.

Напомним, что в марте Шольц пообещал, что Германия увеличит производство боеприпасов для поддержки Украины.

Источник : Bild

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