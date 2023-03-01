Шольц обещает, что Германия увеличит производство боеприпасов для поддержки Украины
Германия планирует наращивать производство боеприпасов и мощности по ремонту оружия, чтобы поддерживать украинскую армию в борьбе с агрессией РФ.
Об этом в среду, 1 марта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.
— Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточное снабжение запасных частей, что мы создали ремонтные мощности для оружия, которое использовалось в войне, в местах за пределами Украины, — сказал он.
Германия обеспечит передовое производство боеприпасов как для оружия, которое поставляет страна, так и для того, которое поступает из запасов стран Восточной Европы.
Также Шольц подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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