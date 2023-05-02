Німеччина з серпня буде готова надати Україні боєприпаси для САУ Gepard – Шольц

Приблизно з серпня Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard.

Про це під час діалогу з громадянами у Бендорфі поблизу Кобленца заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

При цьому він зазначив, що виробництво боєприпасів налагоджується, але цей процес триватиме деякий час. Також Шольц наголосив, що Україна не повинна атакувати територію РФ технікою, яку надала Німеччина.

– Інші західні держави, які постачають Україні зброю проти нападу Росії, також розробили ці правила. При всій необхідній допомозі потрібно зробити все, щоб не допустити війни між Росією і НАТО, – говорить він.

Нагадаємо, що у березні Шольц пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

Джерело : Bild

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