СБУ затримала агента РФ, який “наводив” ворожі ракети на Слов’янськ

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який “наводив” російські ракети на Слов’янськ Донецької області.

Зловмисником виявився безробітний житель Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

– Фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку. У випадку отримання розвідувальної інформації, російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник перебував “на зв’язку” із так званим заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР.

Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників, а потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж.

– За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та “високу посаду” у випадку захоплення міста. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру, – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Джерело : СБУ

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