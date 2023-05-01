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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Одесской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные об обороне химзавода

В Одесской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные об обороне химзавода
Фото: СБУ

В Одесской области по подозрению в работе на россиян задержали мужчину — работника одного из местных заводов химической отрасли.

Об этом сообщили в СБУ Одесской области.

Мужчина передавал своим знакомым россиянам координаты инфраструктуры на территории предприятия, а также места базирования и виды вооружения подразделений Вооруженных сил Украины, которые их охраняют.

Для связи мужчина использовал закрытые чаты.

Некоторые видеофайлы он сопровождал собственными комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских военных.

Сливал россиянам данные о заводе — в Одесской области задержали предателя

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. За это ему может грозить заключение на срок от пяти до восьми лет. Сейчас мужчина находится под стражей.

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В Одесской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные об обороне химзавода

Источник: СБУ
Одесская область, СБУ
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