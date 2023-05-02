Незабаром буде публічно оголошено рішення України та партнерів щодо нового санкційного пакету проти Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 2 травня.

Він надав короткий звіт про сьогоднішній день.

За словами президента, сьогодні відбулось засідання військового кабінету.

– Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій, – сказав він.

Другим пунктом дня Зеленський назвав санкції, щодо яких він провів нараду, аби посилити санкційний тиск на Росію з боку України та Заходу.

– Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом із партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром, – сказав він.

Третім пунктом український глава держави назвав міжнародні заходи.

– Цей травень і наступні місяці будуть досить активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час, – сказав він.

Окремо президент зупинився на нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, з яким обговорив координацію та підготовку рішень із розвитку держави.

– Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні також мав зустріч з делегацією парламенту Португалії, яку очолив голова парламенту. Зустріч із парламентарями президент України назвав “продуктивною”.

За його словами, тематика розмови з португальцями була доволі широкою, але головною темою була тема безпеки.

– У цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО.

Також Володимир Зеленський мав розмову з головою Африканського союзу, президентом Коморських Островів, що назвав важливим.

– Подякував за підтримку на глобальних майданчиках, зокрема в ООН. Запросив приєднатися до реалізації нашої формули миру й запевнив, що Україна готова бути надійним гарантом продовольчої безпеки. Ми робимо все, щоб ліквідувати будь-яку шкоду від російської агресії як для наших людей, так і для всіх наших партнерів, – сказав Зеленський.

Глава держави також відзначив українських воїнів з 77 та 93 бригад, які боронять Бахмутський напрямок.

Джерело : Офіс президента

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