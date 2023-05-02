Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський

Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
Фото: Офіс президента

Незабаром буде публічно оголошено рішення України та партнерів щодо нового санкційного пакету проти Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 2 травня.

Він надав короткий звіт про сьогоднішній день.

За словами президента, сьогодні відбулось засідання військового кабінету.

– Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій, – сказав він.

Другим пунктом дня Зеленський назвав санкції, щодо яких він провів нараду, аби посилити санкційний тиск на Росію з боку України та Заходу.

– Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом із партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром, – сказав він.

Третім пунктом український глава держави назвав міжнародні заходи.

– Цей травень і наступні місяці будуть досить активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час, – сказав він.

Окремо президент зупинився на нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, з яким обговорив координацію та підготовку рішень із розвитку держави.

– Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні також мав зустріч з делегацією парламенту Португалії, яку очолив голова парламенту. Зустріч із парламентарями президент України назвав “продуктивною”.

За його словами, тематика розмови з португальцями була доволі широкою, але головною темою була тема безпеки.

– У цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО.

Також Володимир Зеленський мав розмову з головою Африканського союзу, президентом Коморських Островів, що назвав важливим.

– Подякував за підтримку на глобальних майданчиках, зокрема в ООН. Запросив приєднатися до реалізації нашої формули миру й запевнив, що Україна готова бути надійним гарантом продовольчої безпеки. Ми робимо все, щоб ліквідувати будь-яку шкоду від російської агресії як для наших людей, так і для всіх наших партнерів, – сказав Зеленський.

Глава держави також відзначив українських воїнів з 77 та 93 бригад, які боронять Бахмутський напрямок.

Читайте також
Кабмін пропонує на 50 років накласти санкції на Іран за допомогу РФ
Іран

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, санкції, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Верховна Рада
На кожен ракетний удар окупанти отримають нашу відповідь – Зеленський
Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
Оборонна співпраця і конфіскація активів РФ: про що говорили Зеленський і Трюдо
Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
В Україні продовжать воєнний стан ще на 90 днів: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Володимир Зеленський
Спрямувати на відновлення України: міністр фінансів закликав пришвидшити конфіскацію активів РФ
Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
лавра Київ
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина
Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь