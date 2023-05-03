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Анкара анонсировала переговоры делегаций Украины, РФ и Турции по зерновой сделке

Анкара анонсировала переговоры делегаций Украины, РФ и Турции по зерновой сделке

В пятницу, 5 мая, в Стамбуле запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновой сделке. Встреча пройдет на уровне заместителей министров обороны.

Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует A Haber.

— 5 мая в пятницу заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, — заявил он.

По словам Акара, стороны готовы продлить срок действия договоренностей.

— Мы хотим, чтобы эта инициатива была продолжена без проблем. Потому что она очень важна для стран, которые в этом нуждаются, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения, — добавил глава Минобороны Турции.

Ранее издание Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что переговоры по зерновой сделке запланированы на сегодня, 3 мая.

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