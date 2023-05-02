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Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон запланированы на завтра — СМИ

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон запланированы на завтра — СМИ

На завтра, 3 мая, запланированы переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет безопасный экспорт украинской агропродукции по Черному морю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

— Переговоры запланированы на завтра. При участии всех сторон… Надеюсь, будут результаты,- сказал он.

24 апреля в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы нарушении гарантий в рамках зернового соглашения — из-за взрывов в оккупированном Крыму. По словам россиян, это якобы ставит под угрозу продление зернового соглашения после 18 мая.

26 апреля РФ в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. Четыре корабля не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Среди них судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию. Еще одно судно ожидало прохода в порт Одессы.

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в ООН заявил, что ситуация “зашла в тупик”. Для продления соглашения Москва требует от Запада устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Зерно, Россия, Украина
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