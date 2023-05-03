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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Анкара анонсувала переговори делегацій України, РФ і Туреччини щодо зернової угоди

Анкара анонсувала переговори делегацій України, РФ і Туреччини щодо зернової угоди

У п’ятницю, 5 травня, у Стамбулі заплановано переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч відбудеться на рівні заступників міністрів оборони.

Про це повідомив очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує A Haber.

– 5 травня у п’ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди, – заявив він.

За словами Акара, сторони готові продовжити термін дії домовленостей.

– Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди, – додав глава Міноборони Туреччини.

Раніше видання Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника повідомляло, що переговори щодо зернової угоди заплановані на сьогодні, 3 травня.

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