Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля

Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля

Офіційний Київ не володіє інформацією щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві в ніч на 3 травня.

Таку заяву зробив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі BBC.

Він наголосив, що метою Києва є звільнення окупованих Росією територій, а не Москва.

У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих, – заявив він.

Никифоров додав, що теракт, як назвали у Кремлі підліт безпілотників, це зруйновані під’їзди будинків у Дніпрі та Умані. За його словами, те, що трапилося у Москві, це очевидне нагнітання ситуації перед 9 травня.

3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

У Кремлі заявили, що РФ розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва також пригрозила, що РФ “залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”.

Читайте також
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Кремль

Джерело: BBC
Безпілотники, Кремль, Офіс президента, Росія, Сергій Никифоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ готує масштабний терористичний акт: Подоляк про “атаку” дронами Кремля
Михайло Подоляк
Правоохоронцям дозволять збивати безпілотники, а власників зобов’яжуть їх реєструвати
БПЛА безпілотник
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Кремль
Росія звинувачує Україну нібито у спробі завдати удару по Кремлю
Кремль, Москва
До 8,5 тис. грн: за порушення правил запуску безпілотників штрафуватимуть
дрон
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму
Антитіла концерт у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (03.05.2023)
Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь