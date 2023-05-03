Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля

Офіційний Київ не володіє інформацією щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві в ніч на 3 травня.

Таку заяву зробив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі BBC.

Він наголосив, що метою Києва є звільнення окупованих Росією територій, а не Москва.

– У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих, – заявив він.

Никифоров додав, що теракт, як назвали у Кремлі підліт безпілотників, це зруйновані під’їзди будинків у Дніпрі та Умані. За його словами, те, що трапилося у Москві, це очевидне нагнітання ситуації перед 9 травня.

3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

У Кремлі заявили, що РФ розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва також пригрозила, що РФ “залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”.

Джерело : BBC

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