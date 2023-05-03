В эти выходные в Херсоне комендантский час продлится 58 часов подряд.

Временные ограничения начнутся в 20:00 5 мая. Отменены они будут в 06:00 8 мая.

В течение действия комендантского часа будет запрещено передвигаться по улицам города.

Также город будет закрыт на въезд и выезд.

В областной военной администрации просят жителей области заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Наталия Гуменюк

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