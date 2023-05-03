Татьяна Забожко, редактор ленты
В Херсоне все выходные будет длится комендантский час – ОВА
В эти выходные в Херсоне комендантский час продлится 58 часов подряд.
Временные ограничения начнутся в 20:00 5 мая. Отменены они будут в 06:00 8 мая.
В течение действия комендантского часа будет запрещено передвигаться по улицам города.
Также город будет закрыт на въезд и выезд.
В областной военной администрации просят жителей области заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Наталия Гуменюк
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