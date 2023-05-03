У Херсоні всі вихідні триватиме комендантська година – ОВА

Цими вихідними в Херсоні комендантська година триватиме 58 годин поспіль.

Тимчасові обмеження розпочнуться о 20:00 5 травня. Скасовано їх буде о 06:00 8 травня.

Протягом дії комендантської години буде заборонено пересуватися вулицями міста.

Також місто буде закрите на в’їзд та виїзд.

В обласній військовій адміністрації просять жителів області завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Наталія Гуменюк

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