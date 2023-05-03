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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Киеве и Симферополе: 434-й день войны

Взрывы в Киеве и Симферополе: 434-й день войны
3 мая, 1:22

ППО продолжает работать — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что угроза с воздуха все еще остается.

Он сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны продолжают работать.

Ермак не уточнил, о каких именно регионах, где работает ПВО, идет речь.

3 мая, 1:20

Россияне атаковали Киев: что известно

В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из столицы.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы на Киевщине связаны с работой ПВО.

Аналогичную информацию сообщили и Киевской городской военной администрации.

В Киевской ОВА призвали оставаться жителей области и столицы в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Война в Украине
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