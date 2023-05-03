Война в Украине

3 мая, 1:20

Россияне атаковали Киев: что известно

В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из столицы.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы на Киевщине связаны с работой ПВО.

Аналогичную информацию сообщили и Киевской городской военной администрации.

В Киевской ОВА призвали оставаться жителей области и столицы в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.