Война в Украине

Взрывы в Киеве и Симферополе: 434-й день войны
ППО продолжает работать — Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что угроза с воздуха все еще остается.
Он сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны продолжают работать.
Ермак не уточнил, о каких именно регионах, где работает ПВО, идет речь.
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В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из столицы.
Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы на Киевщине связаны с работой ПВО.
Аналогичную информацию сообщили и Киевской городской военной администрации.
В Киевской ОВА призвали оставаться жителей области и столицы в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.