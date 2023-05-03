Татьяна Забожко, редактор ленты
Погиб во дворе дома: россияне убили мужчину во время обстрела Токаревки
Утром 3 мая российские военные обстреляли Токаревку Херсонской области.
Били оккупанты по жилым домам.
По предварительной информации от областной военной администрации, один человек погиб.
– Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина, – отмечают в ОВА.
На месте работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: МОЗ
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