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Татьяна Забожко, редактор ленты

Погиб во дворе дома: россияне убили мужчину во время обстрела Токаревки

Швидка допомога

Утром 3 мая российские военные обстреляли Токаревку Херсонской области.

Били оккупанты по жилым домам.

По предварительной информации от областной военной администрации, один человек погиб.

– Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина, – отмечают в ОВА.

На месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: МОЗ

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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