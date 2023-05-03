Утром 3 мая российские военные обстреляли Токаревку Херсонской области.

Били оккупанты по жилым домам.

По предварительной информации от областной военной администрации, один человек погиб.

– Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина, – отмечают в ОВА.

На месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: МОЗ

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