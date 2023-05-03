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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загинув у дворі будинку: росіяни вбили чоловіка під час обстрілу Токарівки

Швидка допомога

Уранці 3 травня російські військові обстріляли Токарівку Херсонської області.

Гатили окупанти по житлових будинках.

За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, одна людина загинула.

– На подвір’ї власного будинку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік, – зазначають в ОВА.

На місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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