Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загинув у дворі будинку: росіяни вбили чоловіка під час обстрілу Токарівки
Уранці 3 травня російські військові обстріляли Токарівку Херсонської області.
Гатили окупанти по житлових будинках.
За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, одна людина загинула.
– На подвір’ї власного будинку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік, – зазначають в ОВА.
На місці працюють екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: МОЗ
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