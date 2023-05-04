Три дрона попали в общежития: РФ атаковала Одессу 15 БпЛА Shahed-131/136
Ночью 4 мая в Одессе один за другим раздавались взрывы.
Громкие звуки начались через десять минут после объявления воздушной тревоги в 02:36.
Раздавались взрывы еще ориентировочно более получаса.
Обновлено в 06:11. Как сообщил уже утром спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук, ночью российские оккупанты выпустили по Одессе 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136.
12 уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп.
Три БПЛА ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
– На хвостовиках дронов “сакрально” обозначена причина атаки, – поделились фотографиями приземленных дронов в Оперативном командовании Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук
Фото: ОК Юг