Ночью 4 мая в Одессе один за другим раздавались взрывы.

Громкие звуки начались через десять минут после объявления воздушной тревоги в 02:36.

Раздавались взрывы еще ориентировочно более получаса.

Обновлено в 06:11. Как сообщил уже утром спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук, ночью российские оккупанты выпустили по Одессе 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

12 уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп.

Три БПЛА ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

– На хвостовиках дронов “сакрально” обозначена причина атаки, – поделились фотографиями приземленных дронов в Оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

Фото: ОК Юг

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