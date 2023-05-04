Война в Украине

4 мая, 0:28

В Херсоне много взрывов, город под огнем оккупантов — глава МВА

Российские оккупанты вечером 3 мая продолжили атаковать Херсон, после того, как город потерял более 20 погибших гражданских от атаки россиян днем в эти же сутки.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

— Есть много взрывов в Херсоне! Верим руководству государства! Наши военные формирования дают достойный отпор врагу, — написал он.

Корреспонденты Суспільного сообщают о ряде взрывов в Херсоне, хотя оккупационные войска в течение всего дня обстреливают город.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в районе 23 часов обстрелы Херсона все еще продолжаются, в городе раздаются взрывы.