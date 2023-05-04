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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гучна ніч в Одесі: у місті один за одним лунали вибухи

Гучна ніч в Одесі: у місті один за одним лунали вибухи

Уночі 4 травня в Одесі один за одним лунали вибухи.

Гучні звуки почались за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги о 02:36.

Лунали вибухи ще орієнтовно понад пів години.

Оновлено о 06:11. Як повідомив уже вранці речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук, уночі російські окупанти випустили по Одесі 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

12 знищено силами ППО та мобільних вогневих груп.

Три БпЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Одеса
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