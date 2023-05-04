Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гучна ніч в Одесі: у місті один за одним лунали вибухи
Уночі 4 травня в Одесі один за одним лунали вибухи.
Гучні звуки почались за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги о 02:36.
Лунали вибухи ще орієнтовно понад пів години.
Оновлено о 06:11. Як повідомив уже вранці речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук, уночі російські окупанти випустили по Одесі 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136.
12 знищено силами ППО та мобільних вогневих груп.
Три БпЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.
Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
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