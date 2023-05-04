Хотим видеть в Гааге другого Владимира: Зеленский во время выступления в МУС

Российский диктатор Владимир Путин должен предстать перед судом в Гааге за преступления, совершенные против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды).

Он выразил убеждение, что это произойдет после победы нашей страны в войне.

– Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. И это должно быть сделано здесь – в столице международного права. Я уверен, что это произойдет, когда мы победим, а мы победим, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что страны мира объединяются вокруг помощи украинцам. По словам президента, в основе этого желания помочь Украине лежит ощущение, что речь идет “о более чем судьбе одной страны”, о более чем противодействии одному агрессору.

Зеленский отметил, что преступления РФ должны быть наказаны, ведь именно безнаказанность приводит к агрессии.

– Мы должны остановить агрессивную войну как таковую. Мы должны остановить преступление агрессии, которое иногда появляется в головах тех, кто привык к безнаказанности. Именно безнаказанность открывает двери к агрессии, – заявил президент.

Зеленский добавил, что все агрессивные войны в истории объединяет только одно: те, кто их начинал, не думали, что будут вынуждены отвечать за содеянное. Именно поэтому нужно бороться с безнаказанностью агрессоров и искоренять это явление.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по делу о незаконной депортации украинских детей. Также выдан ордер на арест уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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