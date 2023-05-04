Хочемо бачити в Гаазі іншого Володимира: Зеленський під час виступу в МКС

Російський диктатор Володимир Путін має постати перед судом у Гаазі за злочини, вчинені проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі (Нідерланди).

Він висловив переконання, що це станеться після перемоги нашої країни у війні.

– Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут – в столиці міжнародного права. Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що країни світу об’єднуються довкола допомоги українцям. За словами президента, в основі цього бажання допомогти Україні лежить відчуття, що йдеться “про більш ніж долю однієї країни”, про більш ніж протидію одному агресору.

Зеленський зазначив, що злочини РФ мають бути покарані, адже саме безкарність призводить до агресії.

– Ми маємо зупинити агресивну війну як таку. Ми маємо зупинити злочин агресії, який часом з’являється у головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії, – заявив президент.

Зеленський додав, що всі агресивні війни в історії об’єднує лише одне: ті, хто їх починав, не думали, що будуть змушені відповідати за скоєне. Саме тому потрібно боротися з безкарністю агресорів і викорінювати це явище.

Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей. Також видано ордер на арешт уповноваженої при президенті РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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