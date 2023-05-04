Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД

Обстріл Донецької області 30 квітня 2023

По состоянию на начало мая в результате полномасштабного вторжения России пропавшими без вести считаются 23 760 украинцев.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

— С начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. В дальнейшем эта информация была внесена в единый учет, который ведется Национальной полицией, далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек были разысканы, — сказал он.

По словам Тимченко, после того, как были проведены все необходимые мероприятия, в розыск было объявлено 31 330 человек. Из них 7 570 человек уже нашли.

Так, в розыске остаются 23 760 человек, которые исчезли при особых обстоятельствах (вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории Украины, а также чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера).

2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

Читайте также
Норвегия выделила 378 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Йонас Гар Стере

Источник: МВД
Война в Украине, Зникла людина, МВД
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Четвертая атака за неделю. В Киевской ОВА рассказали о последствиях удара
Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
Из-за “хлопков” на нефтебазах РФ придется корректировать логистику армии – разведка Британии
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Удар БПЛА по Кремлю, вероятно, организовала сама Россия: ISW назвал признаки
Кремль
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
Минус 650 оккупантов и до сотни единиц техники: потери РФ на 4 мая
Знищена техніка Росії
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.05.2023)
Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь