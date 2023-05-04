Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД

По состоянию на начало мая в результате полномасштабного вторжения России пропавшими без вести считаются 23 760 украинцев.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

— С начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. В дальнейшем эта информация была внесена в единый учет, который ведется Национальной полицией, далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек были разысканы, — сказал он.

По словам Тимченко, после того, как были проведены все необходимые мероприятия, в розыск было объявлено 31 330 человек. Из них 7 570 человек уже нашли.

Так, в розыске остаются 23 760 человек, которые исчезли при особых обстоятельствах (вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории Украины, а также чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера).

2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

Источник : МВД

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