Более 23 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести — МВД
По состоянию на начало мая в результате полномасштабного вторжения России пропавшими без вести считаются 23 760 украинцев.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
— С начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. В дальнейшем эта информация была внесена в единый учет, который ведется Национальной полицией, далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек были разысканы, — сказал он.
По словам Тимченко, после того, как были проведены все необходимые мероприятия, в розыск было объявлено 31 330 человек. Из них 7 570 человек уже нашли.
Так, в розыске остаются 23 760 человек, которые исчезли при особых обстоятельствах (вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории Украины, а также чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера).
2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.