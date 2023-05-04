Понад 23 тисячі українців вважаються зниклими безвісти – МВС

Станом на початок травня в результаті повномасштабного вторгнення Росії зниклими безвісти вважаються 23 760 українців.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

– Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. У подальшому ця інформація була внесена до єдиного обліку, який ведеться Національною поліцією, далі проводились першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано, – сказав він.

За словами Тимченка, після того, як було проведено усі необхідні заходи, у розшук було оголошено 31 330 осіб. Із них 7 570 осіб вже знайшли.

Так, у розшуку залишаються 23 760 осіб, які зникли за особливих обставин (збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, а також надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру).

2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

Джерело : МВС

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