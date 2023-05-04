Позиция Украины в этом вопросе четкая: Зеленский рассказал, каким видит трибунал по РФ

Украина не будет соглашаться на гибридный трибунал в отношении России за преступления агрессии.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

По словам главы государства, Киев будет работать над созданием отдельного трибунала в отношении России.

— Мы работаем на высоком уровне и благодарим не только президента МУС, но и команду прокурора Хана. Мы видели результат в отношении военно-политического руководства РФ за их преступления. Несмотря на ту или иную работу мы будем работать над созданием отдельного трибунала, потому что мы должны осуждать преступление агрессии как таковое, как самое главное, как первоначальное преступление, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина имеет те или иные мнения относительно того, в каком виде должен быть построен этот трибунал. Зеленский отметил, что позиция Украины в этом вопросе четкая.

Президент сообщил, что во время встречи с партнерами из Северных стран и ранее со странами Балтии Украина показала четкую позицию в этом вопросе.

— Мы будем работать без каких-либо гибридных форматов, мы будем работать над конкретным трибуналом по ответственности за преступления, убийства и пытки. Мы понимаем, кто отдавал приказы, чтобы эти люди не были неприкосновенными. Для нас это очень важно, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина знает откуда пошел гибридный мир. Президент назвал Минские соглашения 2014 года своеобразным гибридным миром.

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет соглашаться на гибридный мир и гибридный трибунал.

Источник : Офис президента

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