Позиція України у цьому питанні чітка: Зеленський розповів, яким бачить трибунал щодо РФ

Україна не буде погоджуватися на гібридний трибунал щодо Росії за злочини агресії.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

За словами глави держави, Київ працюватиме над створенням окремого трибуналу щодо Росії.

— Ми працюємо на високому рівні і дякуємо не тільки президенту МКС, але й команді прокурора Хана. Ми бачили результат щодо військово-політичного керівництва РФ за їхні злочини. Попри ту чи іншу роботу, ми будемо працювати над створенням окремого трибуналу, бо ми повинні засуджувати злочин агресії як такий, як найголовніший, як первісний злочин, – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має ті чи інші думки щодо того, як повинен бути побудований цей трибунал. Зеленський наголосив, що позиція України у цьому питанні чітка.

Президент повідомив, що під час зустрічі з партнерами з Північних країн та раніше з країнами Балтії Україна показала чітку позицію у цьому питанні.

— Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, ми будемо працювати над конкретним трибуналом щодо відповідальності за злочини, вбивства та катування. Ми розуміємо, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканними. Для нас це дуже важливо, – наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна знає, звідки пішов гібридний мир. Президент назвав Мінські угоди 2014 року своєрідним гібридним миром.

Глава держави підкреслив, що Україна не хоче погоджуватися на гібридний мир та гібридний трибунал.

Джерело : Офіс президента

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