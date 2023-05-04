Опыт Нюрнбернга: Зеленский призвал создать полноценный трибунал над РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать международный трибунал относительно преступления полномасштабной агрессии РФ против нашей страны, трансформировав опыт Нюрнбергского процесса.
Об этом глава государства заявил во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды). Речь президента называлась: Нет мира без справедливости в Украине.
Он отметил, что РФ уже совершила тысячи военных преступлений в Украине, забрав жизни десятков тысяч украинцев.
Зеленский напомнил, что именно преступление агрессии РФ привело к остальным. Оно является первичным, “началом зла”, и должно быть наказано. Этого можно добиться только с помощью трибунала.
Президент добавил, что Европа и мир уже имели подобный опыт, когда был организован Нюрнбергский процесс над нацистами в 1945-1946 годах.
– Инициирование агрессивной войны – это международное преступление, отличающееся от остальных тем, что включает в себя зло всех прочих преступлений. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского трибунала в новые операционные правила.
Именно поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии – как гарантию неповторения такой агрессии, — подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что в вопросе справедливости мир не должен искать оправданий и ссылаться на недостатки международного права. Вместо этого нужно принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки.
По мнению президента, именно это мировое сообщество должно сделать сейчас: “для нас, для вас и всех народов”, иначе “это станет проявлением слабости”.
– Я хочу призвать мир: не нужно бояться. Агрессор должен почувствовать всю полноту справедливости, направленную против него. Это наша историческая ответственность, – заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина настаивает на создании именно полноценного международного трибунала, а не какой-то гибридной формы суда над РФ.
Глава государства объяснил, что украинский суд может обеспечить ответственность за большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Однако только трибунал может рассматривать преступление агрессии.
– Только один институт способен отреагировать на первоначальное преступление агрессии. Это трибунал, а не что-то гибридное, – сообщил президент, добавив, что Украине нужны “полноценный трибунал и полноценная справедливость”.
Зеленский отметил, что продолжительного мира после завершения войны в Украине можно достичь только благодаря сильным ценностям. Речь идет об укреплении свободы, верховенства права и обеспечении полноценного правосудия.
– Мы не можем допустить ни гибридного иммунитета, ни гибридного мира, связанного с приостановкой военных действий. Правосудие и справедливость – это то, что нужно нам, а не гибридные формы, – заявил он.