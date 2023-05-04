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Юлия Соколова, редактор ленты

Опыт Нюрнбернга: Зеленский призвал создать полноценный трибунал над РФ

Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать международный трибунал относительно преступления полномасштабной агрессии РФ против нашей страны, трансформировав опыт Нюрнбергского процесса.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды). Речь президента называлась: Нет мира без справедливости в Украине.

Он отметил, что РФ уже совершила тысячи военных преступлений в Украине, забрав жизни десятков тысяч украинцев.

Зеленский напомнил, что именно преступление агрессии РФ привело к остальным. Оно является первичным, “началом зла”, и должно быть наказано. Этого можно добиться только с помощью трибунала.

Президент добавил, что Европа и мир уже имели подобный опыт, когда был организован Нюрнбергский процесс над нацистами в 1945-1946 годах.

– Инициирование агрессивной войны – это международное преступление, отличающееся от остальных тем, что включает в себя зло всех прочих преступлений. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского трибунала в новые операционные правила.

Именно поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии – как гарантию неповторения такой агрессии, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что в вопросе справедливости мир не должен искать оправданий и ссылаться на недостатки международного права. Вместо этого нужно принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки.

По мнению президента, именно это мировое сообщество должно сделать сейчас: “для нас, для вас и всех народов”, иначе “это станет проявлением слабости”.

– Я хочу призвать мир: не нужно бояться. Агрессор должен почувствовать всю полноту справедливости, направленную против него. Это наша историческая ответственность, – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина настаивает на создании именно полноценного международного трибунала, а не какой-то гибридной формы суда над РФ.

Глава государства объяснил, что украинский суд может обеспечить ответственность за большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Однако только трибунал может рассматривать преступление агрессии.

– Только один институт способен отреагировать на первоначальное преступление агрессии. Это трибунал, а не что-то гибридное, – сообщил президент, добавив, что Украине нужны “полноценный трибунал и полноценная справедливость”.

Зеленский отметил, что продолжительного мира после завершения войны в Украине можно достичь только благодаря сильным ценностям. Речь идет об укреплении свободы, верховенства права и обеспечении полноценного правосудия.

– Мы не можем допустить ни гибридного иммунитета, ни гибридного мира, связанного с приостановкой военных действий. Правосудие и справедливость – это то, что нужно нам, а не гибридные формы, – заявил он.

Война в Украине, Військові злочини, Владимир Зеленский, Гаазький трибунал, Міжнародний кримінальний суд, Російська агресія
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