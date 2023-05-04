В Воздушных силах рассказали, запускала ли РФ баллистические ракеты этой ночью

В Воздушных силах Украины пока не подтверждают применение Россией баллистических ракет во время сегодняшней ночной атаки. Впрочем, не исключают, что это могло произойти.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что на юге Украины силами ПВО было сбито 12 вражеских дронов-камикадзе. Воздушное командование Центр этой ночью ликвидировало 6 Шахедов и один российский разведывательный беспилотник.

–Ночью была активность и вражеской авиации, летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Сейчас мы не можем подтвердить, что именно было применено, нет фактов прилета. Однако не исключается, что может быть. Поэтому информация, которая есть в настоящее время, — мы не подтверждаем применение баллистики, – сказал спикер.

По словам Игната, специалистам нужно время для установления точной информации.

Напомним, ночью 4 мая российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами (предположительно, баллистического типа). В КГВА сообщили, что все дроны и ракеты были уничтожены.

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