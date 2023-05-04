У Повітряних силах розповіли, чи запускала РФ балістичні ракети цієї ночі

У Повітряних силах України поки що не підтверджують застосування Росією балістичних ракет під час сьогоднішньої нічної атаки. Втім, не виключають, що це могло статися.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що на півдні України силами ППО було збито 12 ворожих дронів-камікадзе. Повітряне командування Центр цієї ночі ліквідувало 6 Шахедів та один російський розвідувальний безпілотник.

– Вночі була активність і ворожої авіації, літав літак МіГ-31, також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було його застосовано, немає фактів прильоту. Однак не виключається, що може бути. Тому інформація, яка є на даний час, – ми не підтверджуємо застосування балістики, – сказав речник.

За словами Ігната, фахівцям потрібен час для встановлення точної інформації.

Нагадаємо, уночі 4 травня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed та ракетами (імовірно, балістичного типу). У КМВА повідомили, що усі дрони та ракети було знищено.

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