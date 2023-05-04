У Києві в ніч проти 4 травня, о 2:21 оголошено повітряну тривогу. Разом із тим повітряна небезпека зберігається у половині країни. Приблизно за 15 хвилин кияни почули два вибухи.

– У Київській області працює ППО! Зберігайте спокій і дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу сил протиповітряної оборони, – повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сьогоднішній повітряний напад став четвертим за тиждень. Попередню атаку на Київ було скоєно вночі 3 травня – Київ був атакований дронами-камікадзе типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу. Оперативно про останні новини читайте в текстовому онлайні.

За ситуацією в містах можна стежити на карті повітряних тривог в Україні.

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